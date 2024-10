Gli attivissimi volontari del Servizio Civile nazionale di Pozzomaggiore hanno predisposto una serie di appuntamenti dedicati al Carnevale, interamente dedicati ai bambini della scuola primaria.

Il primo riguarda una laboratorio programmato per le giornate del 3 e 10 febbraio, dalle 10.00 alle 12.30, presso il Centro sociale di via mercato. Il secondo è in programma martedì 13 febbraio, sempre dalle 10.00 alle 12.30 e sempre al Centro sociale, si terrà una festa di carnevale, rigorosamente in maschera.