Festeggiamenti al via per il pazzo carnevale ovoddese, tra sale da ballo, sfilate, pentolacce e zeppolate in piazza.

Anche quest’anno si rinnovano diversi appuntamenti e serate di festa organizzati dal Comune in collaborazione con le ass. Proloco Ovodda, Centro Commerciale Naturale e Carnevale Barbagia.

Al centro di aggregazione il 23, 24, 28 febbraio e il 2, 3, 4 e 5 marzo aprirà “Sa Pollonia Dance”, con balli in maschera per i piccoli dalle 16.00 e per i più grandi dalle 21.30 accompagnati dalla musica che da sempre caratterizza il carnevale di Ovodda.

Il 28 febbraio per Zovia de arrasse^are dalle ore 15 zeppolata in piazza Gennargentu.

Il 3 marzo a partire dalle 15 per Domini^a de arrase^are ci sarà la terza edizione della sfilata dei carri allegorici, sfilata in maschera e balli in piazza.

Il 5 marzo per Martis de arrasse^are nuovo appuntamento dalle 15 con la zeppolata in piazza.

Ultimo appuntamento il 9 marzo con Sas Padeddas, con balli in piazza, pentolaccia e zeppolata in piazza.