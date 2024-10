Il Carnevale del Bim Taloro è diventato la festa di tutti e Ollolai, ancora una volta, sarà la capitale del grande evento che raduna le espressioni tradizionali della Sardegna. “Dietro la maschera si nasconde l’identità di un popolo, che attraverso la maschera si identifica”. Con queste parole Bachisio Bandinu delinea il percorso che nasce come una risposta del tempo e che qualifica il vissuto di tante comunità.

Il Carnevale di Ollolai, in calendario sabato 8 febbraio a partire dalle ore 15.00, riunisce ben 14 maschere etniche dentro un grande corteo che si snoderà per le vie del paese prima di approdare in Piazza Marconi.

<<Si tratta di una delle più grandi sfilate di maschere etniche della Sardegna - dice Pierpaolo Soro, presidente della Pro Loco -. L’invito è aperto a tutti>>.

La manifestazione è organizzata dal Consorzio Bim Taloro, dalla Pro loco, dal Comune e dal Centro Commerciale Naturale “Le botteghe di Ospitone” di Ollolai.

<<Nel nostro territorio - afferma Giovanna Busia, presidente del Bim Taloro - è sempre viva la tradizione del Carnevale. E’ un momento di aggregazione e cultura per i comuni del Consorzio e per chi ci raggiunge. Anche quest’anno il BIM intende riproporre un evento unico di promozione e valorizzazione del territorio>>.

Giuliano Marongiu presenterà la sfilata che si concluderà con i balli in piazza animati da Massimo Pitzalis e la degustazione delle zeppole distribuite in occasione della 1° Sagra enogastronomica de “Sas gatta de ahhasehare”.