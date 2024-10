“Se vuoi un carnevale che non ce n’è un altro su tutta la terra, vattene a Mamoiada che lo inaugura il giorno di Sant’Antonio...” (Salvatore Cambosu in “Miele Amaro”). Il 16 gennaio infatti, con la ricorrenza di Sant'Antonio e l'accensione dei fuochi, si darà il via ai riti del carnevale sardo.

Partendo da Mamoiada e Samugheo, passando per Tempio e Oristano, tra le più famose celebrazioni dedicate a questo momento dell'anno, tutti i centri della Sardegna si preparano a celebrare il carnevale.

Per condividere e far conoscere le diverse rappresentazioni di queste suggestive tradizioni nasce l'idea del contest #acarnevaleogniscattovale, dalle pagine Instagram @shotz_of_sardegna e @shotz_of_italia.

Al contest, che partirà dal 16 gennaio, possono partecipare tutti gli utenti postando le foto che ritraggono appunto scene di carnevale con l'hashtag #acarnevaleogniscattovale.

Al termine del contest, previsto per il 18 febbraio, verrà decretata una foto vincitrice che sarà pubblicata sui social network della testata giornalistica Sardegna Live.