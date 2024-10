Saranno due le giornate dedicate al Carnevale Cossoinese 2019, promosso dalla Consulta giovanile guidata da Carlotta Carboni in collaborazione con il Comune e la locale sezione dell'Avis.

Sarà proprio quest'ultima a proporre, nella Giornata di sabato 2 marzo dalle 20.00, la tradizionale favata per tutta la popolazione in piazza Rossa. Per i fabici sarà offerta la ceciata.

Domenica 3 dalle 15.00, si terrà il raduno dei carri e dei gruppi in maschera in piazza dei Patta. La partenza è fissata per le 15.30 con il percorso che toccherà le vie Regina Elena (verso pineta comunale), T.Nurra, Vittorio Emanuele (verso municipio), P.Basciu, Umberto (verso la Chiesa di San Sebastiano), nuovamente via Vittorio Emanuele e piazza del Popolo dove alle 20.00, è previsto il rogo a Re Giorgio.