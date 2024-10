Grande attesa a Cheremule, per la sfilata di carnevale, in programma per domani 10 febbraio. Grazie al grande impegno dei ragazzi della Consulta giovanile, le strade del piccolo paese del Meilogu saranno inondate di coriandoli e attraversate da un turbinio di maschere e carri allegorici, per un’intera serata all’insegna del divertimento.

Con questo, si conferma la volontà di questi ragazzi, grazie anche al contributo attivo dell’Amministrazione comunale guidata da Salvatore Masia, si voler contribuire a mantenere in vita questa comunità. Secondo lo statuto, infatti, «la Consulta giovanile è uno strumento di partecipazione dei giovani alla vita civica del paese di appartenenza. È uno strumento di dialogo con amministrazione comunale. È un mezzo privilegiato per far sentire la propria voce; un’occasione per i giovani di entrare da protagonisti nei processi decisionali che li coinvolgono a livello locale».

L’appuntamento, per tutti, è in piazza “La Madonnina”, sita all’ingresso del paese, alle 15.00. Al termine, ci si sposterà al “Fox Pub” per i balli in maschera.