Il Comune di Buddusò ha completato i lavori per il recupero della maschera tradizionale del suo carnevale. La figura dell'orso, S'Ursu (o S'Ussu), era la figura principale del carnevale tradizionale buddusoino.

"Da uno studio risalente al 1967 – si legge in un comunicato diffuso dall'amministrazione comunale –, la d.ssa Pierina Moretti, studiosa di tradizioni sarde e autrice di diversi saggi e studi sulle maschere sarde, è emerso che a Buddusò era presente la maschera dell’orso nel carnevale tradizionale buddusoino".

"Nell’opera titolata La maschera dell’orso nel carnevale sardo in Lares – Firenze è presente il richiamo a S’Ursu o S’Ussu, di Buddusò che entrava in scena su un carretto, coperto di campanacci e circondato da uomini in costume e con il viso imbrattato che cantavano delle quartine".

La giunta comunale, così, nel novembre 2017 ha individuato le figure professionali alle quali affidare l'incarico dello studio e della realizzazione grafica e realizzazione del costume e della maschera dell’orso. In primo luogo si è riprodotta l’immagine della maschera sulla base dei dati storici disponibili.