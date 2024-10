Un tripudio di maschere, colori e allegria. La sfilata dei carri allegorici che si è tenuta sabato scorso a Sarule si è conclusa con un bilancio più che positivo. Grande soddisfazione è stata espressa dalla Pro Loco sarulese, in prima fila nell’organizzazione dell’evento che non ha conosciuto pause e coinvolto proprio tutti i presenti. “Siamo felici per il grande successo ottenuto - ha detto il presidente Antonello Vilia -. Le attività commerciali hanno lavorato bene e la manifestazione ha avuto un ottimo riscontro in termini di affluenza. L’arma vincente è stata la sinergia che abbiamo creato con la preziosa collaborazione del gruppo “S.D.E.S.M”, dell’Associazione “Maschera a Gattu”, il coro “Vadore Sini” e il Comitato Leva 1997. Per questo, li ringraziamo tutti”.

La sfilata ha visto la partecipazione di 600 persone e 11 carri allegorici. La manifestazione ha avuto inizio alle 14 e si è protratta sino alle 20, sotto gli occhi di chi per l'occasione ha affollato le vie del paese. In tanti, infatti, non sono voluti mancare al grande appuntamento con il carnevale sarulese che anno dopo anno sta registrando numeri in costante aumento.

La festa è poi proseguita nella palestra comunale, dove si è tenuta la cena per tutti i partecipanti. Si è ballato sino a tarda notte, e si è tenuta la premiazione per il miglior carro allegorico, per la migliore maschera singola e per il miglior gruppo.

La giuria, composta da un rappresentante di ogni paese coinvolto nell’evento (per Sarule l’assessore Simonetta Ladu, per Oniferi il sindaco Stefania Piras, per Lodine il figlio del sindaco Antonio Congiu, per Ollolai l’assessore Francesco Barone e per Orani l’ex consigliere comunale Antonio Fadda), ha decretato vincitore del primo premio, con 221 voti, il gruppo “S.D.E.S.M”, con il carro “Joker”, che per il terzo anno consecutivo si aggiudica il titolo. “Siamo felicissimi per la vittoria ottenuta", hanno detto in coro i primi classificati, "anche a Ollolai, sabato prossimo, vogliamo alzare la coppa per il carro più bello”.

Secondo classificato, con 213 voti, è stato invece il carro Saint Patrick's Day di Orani, mentre il terzo posto con 199 punti è stato conquistato dalla Pro Loco di Ollolai con il carro Mulinu biancu.

Il premio miglior maschera singola è stato assegnato a “Le poltrone di Ollolai” con 108 voti, mentre “Amish” di Orani, con 108 punti si è aggiudicato il premio miglior gruppo.

Il carnevale di Sarule proseguirà domani 17 febbraio, con canti e balli nella piazza San Michele, e domenica 22 febbraio con l’immancabile appuntamento con la maschera tradizionale del Carnevale sarulese "Sa Maschera a Gattu". Seguirà, alle ore 16 “Su Ballu de sas padeddas”, la pentolaccia.