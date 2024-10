Sarà Carlotta Carboni la nuova Presidente della Consulta Giovanile di Cossoine. Succede a Gianpiero Spina, che ricopriva la carica dall’8 agosto del 2016. Sarà coadiuvata da Antonio Ortu (Vice presidente e segretario) e Arianna Nurra (Cassiera).

Carboni è stata eletta con 6 voti contro i 3 di Ortu. La Consulta giovanile nasce come organismo per dare spazio ai giovani che, in un modo o nell’altro, vogliono essere protagonisti delle scelte socio-politiche del paese .

Essa è un laboratorio di formazione per la partecipazione alla vita democratica e alla egstione della vita pubblica. Inoltre, i ragazzi della Consulta possono esprimere pareri, non vincolanti, sugli atti inerenti le tematiche giovanili predisposti dall’Amministrazione comunale. Tra le loro finalità, anche la promozione di dibattiti e di incontri legati al mondo giovanile.

Tra le iniziative già messe in atto, l’esposizione “Storie di pietre legni e bronzi” di Tore Caria, il “Rand(M)aggio Day 2017 e un premio fotografico sulla Sardegna.