“La situazione è sotto controllo. Non diffondiamo panico perché non ce n’è bisogno”.

Così il sindaco di Carloforte Salvatore Puggioni, che attraverso una diretta su Facebook ha dato notizia del primo caso di coronavirus registrato sull’isola.

“Comportiamoci con correttezza. Il turista si trova ora in isolamento domiciliare e la famiglia è stata messa tutta in quarantena. C’è da prendere atto che in estate la gente di muove, si sposta. Dobbiamo rispettare le linee guida, le regole del distanziamento e l’utilizzo della mascherina. Così staremo tutti tranquilli. Continuate la vita quotidiana rispettando in modo ferreo le regole”.

Le parole del primo cittadino: