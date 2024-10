La dotazione di presidi sanitari a Carloforte e la capacità dell'isola di San Pietro di far fronte alle emergenze sono stati i temi al centro dell’incontro, avvenuto nei giorni scorsi, tra l’assessore regionale della Sanità Mario Nieddu, e quello del comune di Carloforte, Gianfranco Grosso.

“Un confronto – ha sottolineato l’esponente della Giunta Solinas – utile per fare il punto sulla gestione della sanità nell'isola. Ho voluto assicurare all'assessore Grosso che da parte del mio assessorato ci sarà la massima attenzione e impegno nel valutare le istanze del territorio, per poter dare risposte adeguate ai cittadini e ai tantissimi visitatori e turisti che a migliaia arrivano ogni anno sull'isola”. Attualmente a Carloforte, oltre al servizio di guardia medica e alle prestazioni poliambulatoriali della casa della salute, è attivo un progetto di pronto intervento con due medici di continuità assistenziale e un infermiere. Il servizio, nato nelle more dell'elisoccorso, è attualmente in proroga sino alla fine di agosto.

“Ho apprezzato la disponibilità dell'assessore Nieddu a cui, intanto, chiediamo – queste le parole dell'assessore Grosso – che il servizio di pronto intervento continui a funzionare. Fermo restando che, nonostante il servizio di elisoccorso, per noi la soluzione ideale sarebbe l'apertura di un pronto soccorso nell'isola”.

Vagliata anche la possibilità di dotare l'isola di una postazione del 118 con un'ambulanza medicalizzata. “Tra le richieste avanzate – ha aggiunto Grosso – anche il riconoscimento di San Pietro come zona disagiata, che porterebbe incentivi ai medici che volessero scegliere la sede di Carloforte”.

All’incontro ha preso parte anche il consigliere regionale Michele Ennas: “San Pietro, in quanto isola, presente criticità che devono essere affrontate nella loro specificità. Ho dato all'assessore Nieddu, che ringrazio, e all'assessore Grosso la massima disponibilità a valutare ogni soluzione nell'interesse degli abitanti e degli ospiti dell’isola”.