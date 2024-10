Il Comune di Carloforte è tra i 10 partner del progetto europeo Tuna Route. Sono quattro i Paesi coinvolti nella valorizzazione della rotta del tonno rosso "simbolo della cultura gastronomica e della nostra economia", sottolinea il sindaco Tore Puggioni. Italia, Spagna, Portogallo e Irlanda insieme per promuovere i territori toccati dalle rotte del "corridore dei mari", attraverso preziose sinergie tra questa tradizionale industria della pesca, turismo, enogastronomia, sport legati all'acqua.

Carloforte ogni anno tra maggio e giugno ospita il Girotonno, kermesse enogastronomica che mette a confronto l'arte culinaria di prestigiosi chef di diversi paesi del mondo. Una manifestazione che attira un turismo di qualità. "Il progetto Tuna Route ci permette di mettere in relazione turismo, enogastronomia, ambiente, sport e turismo nautico nel segno di una preziosa risorsa del nostro territorio, il tonno rosso, sulla quale il nostro Comune sta sempre più puntando per far crescere l'economia e incrementare i flussi turistici", afferma l'assessora alla Cultura e Turismo Aureliana Curcio che ha seguito i lavori.

Finanziato dal Feamp, Fondo europeo per gli affari marittimi, è stato presentato a Palermo. Tuna Route darà vita a una serie di iniziative che coinvolgono la filiera del tonno, compagnie di charter, ecoturismo, pesca sportiva, ristoranti, musei. Tra queste workshop rivolti alle piccole e medie imprese locali, itinerari per charter a vela, un piano di comunicazione integrata e la realizzazione di un portale web, attraverso il quale gli stakeholder del tonno potranno vendere i loro servizi.

Tuna Route si concluderà nel dicembre 2019.