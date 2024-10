E' il secondo caso in un mese a Carloforte di morte per overdose.

M.L. una donna di 42 anni, intorno alle 20 di martedì sera, è stata trovata morta dalla madre nella sua abitazione, presumibilmente deceduta per essersi iniettata una sostanza stupefacende.

La donna, tossicodipendente e alle spalle problemi con la giustizia, aveva il segno di una recentissima iniezione sul polso sinistro e una siringa, del tipo insulina, vicino alla mano sinistra.

Ad avvisare i carabinieri è stato il personale sanitario del 118.

I militari hanno avviato le indagini per identificare il fornitore della sostanza, molto probabilmente eroina, che avrebbe provocato la morte. Indagini tese anche a stabilire se esiste un qualche nesso con un’altra morte per overdose giorni avvenuta nei giorni scorsi.

Non è esclusa la presenza di qualche partita tagliata con sostanze letali.

Il magistrato ha intanto disposto il trasporto del corpo all’istituto di medicina legale a Cagliari per l’autopsia in modo da accertare le vere cause del decesso.