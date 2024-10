“Cinque dei 15 ragazzi a cui è stato fatto il tampone sono risultati positivi. A oggi, in totale sono 9 i positivi, tutti di giovane età, in buone condizioni. L’Ats ci comunica che questo secondo insieme di contagi è avvenuto in discoteca venerdì 31 luglio”.

A darne notizia è il sindaco di Carloforte Salvatore Pugglioni che spiega: “Per questa ragione lunedì 10 agosto tutti coloro che sono stati in discoteca quella sera dovranno responsabilmente sottoporsi a tampone. Dalle ore 10, l’Ats inizierà a fare i tamponi a Carloforte”.

Le parole del sindaco: