Ieri a Carloforte, a conclusione degli opportuni accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 57enne del posto, disoccupato, gravato da precedenti denunce, già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali e indiziato della violazione amministrativa della guida con patente revocata.

In particolare questi, nel pomeriggio di ieri, in Corso Battellieri è stato fermato dai militari mentre si trovava alla guida della sua autovettura Mercedes Classe A. I carabinieri, dopo aver effettuato qualche verifica al terminale della Motorizzazione Civile, avrebbero appreso che l’uomo conduceva la propria auto con patente di guida revocata dalla Mctc di Cagliari in data 12 settembre 2017.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e affidato in custodia al proprietario.