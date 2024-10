“Ora a Cagliari. Il Duomo nello storico quartiere di Castello. Bella città e persone di rara gentilezza ed affetto. Felice di esserci tornato dopo 18 anni. Un abbraccio dalla Sardegna”.

Turista per caso? No, il celebre attore e regista romano, Carlo Verdone, è in città, nel capoluogo sardo, per ritirare il premio alla carriera: intanto, Verdone non disdegna il selfie in Cattedrale e un giro per le bellissime stradine del centro storico.

Premio alla carriera

Sarà consegnato sabato 14 dicembre, nella sala conferenze del THotel di Cagliari, il premio alla carriera dell’Alambicco all’attore, sceneggiatore e regista romano, Carlo Verdone.

Sarà il direttore artistico della manifestazione, Alessandro Macis, accompagnato dal critico cinematografico Mario Patané a consegnare l’ambito riconoscimento nel corso della serata dal titolo “Carlo Verdone e la dolce allegra tristezza d’autore”.

La serata inizierà alle 19.00 con il concerto omaggio del maestro Romeo Scaccia, per riproporre al piano solo le musiche indimenticabili dei film di Verdone, accompagnando la proiezione delle immagini più significative degli indimenticabili capolavori.