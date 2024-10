Carlo Sanna e Porto Alabe, un'accoppiata vincente che parla sardo e ieri ha conquistato il Palio di Siena dedicato all'Assunta. Il 28enne fantino di Sindia ha regalato la vittoria alla contrada dell'Onda contro ogni pronostico.

Prima vittoria in piazza del Campo sia per Sanna, detto Brigante, sia per Porto Alabe, cavallo di 9 anni allevato in Sardegna da Giuseppe Cossu.

L'accoppiata dell'Onda ha gestito la gara con intelligenza conservando inizialmente il terzo posto alle spalle della Chiocciola e del Montone. Poi, dopo la seconda curva del Casato, Sanna ha spronato il suo cavallo lanciandolo in una incredibile rimonta che ha bruciato gli avversari e conquistando una vittoria che la contrada non otteneva dall'agosto del 2013.