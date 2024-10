Sono in vigore da ieri delle limitazioni al traffico lungo le strade statali 131 “Carlo Felice” e 195 “Sulcitana”, nelle province di Oristano e Cagliari.

Nello specifico, per consentire i lavori di sistemazione e ampliamento della strada, rimarrà chiusa la carreggiata in direzione Sassari della “Carlo Felice”, tra il km 103,300 al km 109,835, nel territorio comunale di Bauladu.

Il traffico sarà deviato lungo la carreggiata opposta (dir. Cagliari), allestita a doppio senso di marcia. “Il provvedimento, avviato nell’ambito dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza con risoluzione dei nodi critici sulla strada statale 131, – fa sapere Anas – sarà attivo nel tratto fino al 30 settembre”.

Nell’orario notturno tra le 23:00 e le 6:00, scelto per evitare disagi alla circolazione, verrà istituito il senso unico alternato sulla statale 195, tra le località di Maramura e Torre degli Ulivi a seconda dell’avanzare del cantiere, per dare modo di intervenire sugli impianti di illuminazione da parte del comune di Capoterra. La conclusione dei lavori è prevista per il 30 luglio.