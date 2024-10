“Buongiorno cari concittadini, per alleviare un po' la tensione, in questa triste giornata per tutta la Sardegna, voglio parlarvi del Premio “La Città per il Verde” che ci è stato conferito qualche giorno fa. Il premio italiano più importante in materia di sostenibilità, tutela e valorizzazione del patrimonio pubblico ambientale in Italia, che ha visto trionfare il lungomare di Santa Margherita”.

Così la sindaca di Pula, Carla Medau, che aggiunge: “Grazie all'ingegno e alla sensibilità dell' Architetto Jari Franceschetto, che ha tradotto in modo esemplare le nostre esigenze, abbiamo realizzato un percorso naturale, perfettamente inserito nell'ambiente esistente, tramite l'utilizzo di materiali litoidi locali e arredi in legno che hanno garantito sostenibilità, decoro ambientale e fruibilità di spazi sport e relax, che ci è valso questo riconoscimento nazionale. Ricordo che la minoranza più volte ha deriso e sminuito questo progetto dicendo : "Sono 4 assi di legno e qualche panchina che si rovineranno in poco tempo". Siamo sempre più orgogliosi di portare avanti progetti che puntano su scelte eco-sostenibili, ormai nell'agenda di tutti i governi del mondo, migliorano la fruibilità e il decoro delle nostre bellezze ambientali, restituiscono bellezza, vivibilità e migliore qualità della vita. Auguri a Pula per questo nuovo prestigioso premio”- ha concluso Carla Medau.