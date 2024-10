“Risolvere immediatamente il problema della carenza del personale sanitario al San Francesco di Nuoro”. A chiederlo, in un’interrogazione presentata al presidente della Regione, Christian Solinas, e all’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, sono le consigliere regionali del Movimento Cinque Stelle, Carla Cuccu, e del Gruppo Misto, Elena Fancello.

Il presidio era stato individuato come ospedale Covid-19 e già da subito, nonostante la cronica mancanza di personale medico, si è trovato a gestire il Triage, casi sospetti e casi di positività al Coronavirus. “Una problematica – hanno sottolineato Cuccu e Fancello – denunciata immediatamente dalla stessa unità operativa di Malattie infettive per l'esiguo numero di medici e dalla Unità operativa di Pneumologia che manifestò tutte le difficoltà a gestire questa situazione anche a causa della presenza di alcuni pazienti non dimissibili e della totale assenza di percorsi per la gestione dei sospetti covid che sono stati gestiti sempre nelle stesse unità Operative”.

“Non è bastato – hanno aggiunto le due consigliere – l’incremento di un’unità operativa nel reparto di malattie infettive in quanto nel Pronto Soccorso e in Pneumologia il numero del personale è rimasto invariato”. «Senza contare il fatto che – hanno ribadito Carla Cuccu ed Elena Fancello – i turni sono stati coperti grazie alla grande disponibilità dimostrata dal personale sanitario operante negli altri reparti”.

Le due consigliere chiedono che venga predisposta un’apposita equipe medica per far fronte, non solo ai possibili casi di Coronavirus, ma anche alle altre prestazioni sanitarie che sono state rinviate o che devono essere ancora programmate per venire incontro alle numerose richieste dei cittadini da troppo tempo in lista d'attesa per poter effettuare una visita medica.