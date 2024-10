E' un dolore inconsolabile quello di Carla Baffi, 55 anni, che nell'alluvione Cleopatra che devastò Olbia nel 2013 perse la sua piccola Morgana e la moglie Patrizia Corona. Da allora son cambiate tante cose. Carla si chiamava Enzo Giagoni ed era il padre della bimba di soli 2 anni annegata insieme alla madre. Carla, ex poliziotto, negli ultimi tempi ha avviato il percorso per il cambio di sesso e di generalità.

Son cambiate tante cose, sì. Ma non quella nostalgia lancinante rispetto a un tempo che non può tornare e non può essere dimenticato.

Oggi Morgana avrebbe compiuto dieci anni, e Carla Baffi ha voluto ricordarla con un commovente post diffuso sui social.

"Stamattina avevi una fretta di alzarti. Non vedevi l'ora di andare a scuola per festeggiare, con i tuoi compagni di classe, i tuoi meravigliosi 10 anni. Mamma Patrizia ti aveva preparato la torta con le candeline colorate. Dai andiamo, che mi stanno aspettando, noi subito ad ubbidire alla tua precoce autorità. E in macchina a chiederci in continuazione, come facevi sempre, da mesi, quei benedetti buchi alle orecchie. Noi a far finta di dirti di no, fino a quando ti abbiamo detto che appena saresti uscita da scuola saremmo andati al centro commerciale per fare i buchi, così da poterti mettere gli orecchini che ti avevo comprato già, da settimane".

"Eri troppo contenta, felice perché da domani li avresti potuti sfoggiare... tutto sarebbe dovuto andare cosi, sarebbe stato giusto se fosse stato così, invece nulla sarà, tutto mancherà. Mancherà la torta, i tuoi compagni, il tuo sorriso, i tuoi buchi alle orecchie. Ci saranno solo i tuoi orecchini che non potrai mai indossare, guardare e goderti".

Carla conclude: "Buon compleanno per il tuo decimo compleanno, mia amata e adorata bambina. Sarai sempre il centro del mio universo. Salutami e bacia per me la tua mamma e mio amore infinito ed eterno".