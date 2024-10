La Caritas diocesana di Alghero-Bosa, per l’undicesimo anno, organizza corsi di insegnamento di lingua italiana per stranieri. Il servizio è completamente gratuito, gli insegnanti sono volontari Caritas.

Chi è interessato ai corsi, utili sia per l’integrazione culturale che per il rinnovo del permesso di soggiorno, può presentarsi entro il 15 ottobre presso la sede Caritas in Via XX Settembre, 228b.