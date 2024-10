C’è un po’ di tutto nello scatto fotografico delle ore 11 di questa mattina, lunedì 9 luglio 2018: abbigliamento per adulti e bambini ammucchiato alla rinfusa davanti al portoncino di ingresso del Centro Caritas Nostra Signora delle Grazie di Sestu, proprio adiacente al palazzo municipale di via Scipione.

E proprio da alcuni giorni, sostengono alcuni cittadini della zona, il vestiario destinato alle famiglie bisognose, è stato letteralmente abbandonato da persone di buon cuore, che però hanno compiuto il buon gesto caritatevole non proprio in modo consono: “Basterebbe osservare gli orari di apertura quando ci sono i volontari – sostiene chi commenta la situazione e che abita a poche centinaia di metri dallo sportello Caritas – ma è anche vero che i responsabili delle associazioni potrebbero facilitare il compito a chi vuole contribuire e aiutare il prossimo installando un raccoglitore apposito per lasciare indumenti o altro materiale per gli indigenti. Non tutti infatti possono rivolgersi in quella sede negli unici due giorni disponibili solo la sera”.