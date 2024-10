L’alluvione ha colpito soprattutto le diocesi di Tempio-Ampurias, Ales-Terralba e Nuoro. Don Marco Lai, delegato regionale Caritas, ha messo nero su bianco le cifre della tragedia.

100.000 euro per i primi interventi in favore della popolazione colpita: è la cifra che Caritas Italiana ha messo a disposizione per fronteggiare gli effetti disastrosi di Cleopatra.