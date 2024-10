Fabio Caressa è solo l'ultimo di una lunga serie di vip che anche per il 2023 hanno scelto la Sardegna per le proprie vacanze estive.

Il celebre telecronista è un habitué delle estati smeraldine. L'anno scorso trascorse in compagnia della moglie, Benedetta Parodi, alcuni giorni a Porto Rotondo per celebrare l'anniversario di nozze.

Anche quest'anno l'Isola è stata la meta prescelta dalla famiglia Caressa-Parodi per le vacanze. Una destinazione che non ha deluso, come emerge dall'ultimo post del commentatore sportivo. Caressa, infatti, pubblicando la foto di un tramonto sulla sua pagina Facebook, osserva: "E poi dicono che la Sardegna non è il posto più bello de mondo".