"Gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali, in particolare nei locali cucina e deposito" hanno portato alla sospensione dell'attività di somministrazione e preparazione di alimenti e bevande (ma non della ricevitoria) del Caffè Europa in piazza Repubblica a Cagliari.

La sospensione dell'attività è stata decisa dai Carabinieri del Nas che hanno effettuato un controllo nell'esercizio pubblico insieme al personale del Servizio Igiene Alimenti della Assl di Cagliari. In particolare i carabinieri, coordinati dal maggiore Davide Colajanni, nel periodo di Carnevale hanno effettuato numerosi controlli in attività di ristorazione, bar e locali.

Tra questi anche il Caffè Europa dove sono state riscontrate le carenze. In particolare "è stata riscontrata l'assenza di operazioni di ordinaria pulizia e manutenzione, notevole muffa nelle pareti, infiltrazioni di umidità - spiegano dal Nas - distacco di rivestimenti e tinteggiatura, promiscuità tra alimenti e materiale non pertinente all'attività".

Inoltre, "sono state accertate carenze delle procedure in materia di autocontrollo (HACCP) e l'assenza del titolo autorizzativo all'esercizio dell'attività".