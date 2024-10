"Ora più che mai, diventa vitale donare il sangue. Si tratta di una risorsa importantissima per un ospedale dove gli interventi chirurgici rappresentano un aspetto rilevante dell'attività di un hub di secondo livello, come il nostro", è l'appello lanciato ai donatori di sangue da parte del direttore sanitario dell'Aou, Franco Bandiera.

La carenza di sangue rappresenta un grande problema per l'Azienda ospedaliero universitaria: le sacche sono indispensabili per gli interventi chirurgici che, nel periodo estivo, aumentano anche per un maggior numero di casi di infortunistica stradale, per pazienti politraumatizzati che arrivano all'ospedale di Sassari. Fondamentali anche per i pazienti talassemici, più di mille in Sardegna, che necessitano di un periodico apporto trasfusionale. In cura a Sassari, tra soggetti adulti e in età pediatrica, se ne contano circa 130.

Nell'Isola il fabbisogno annuale è di circa 110mila unità di cui circa 40mila sono importate da altre regioni. Il sangue è utilizzato anche per i trapianti d'organo, così come per i trattamenti farmacologici che possono curare e guarire alcuni tumori e leucemie. "Per questo motivo la minor presenza di donatori ci ha messo in allerta - racconta il direttore del servizio trasfusionale, Pietro Manca -. Il calo dei ricoveri Covid spinge verso un ritorno alla normalità all'interno delle strutture ospedaliere, con la conseguente ripresa degli interventi chirurgici, non più di sola urgenza. Si intuisce quindi quale possa essere la forte necessità di emoderivati".