Il sindaco di Desulo, Gigi Littarru, interviene sulla questione relativa alla carenza di posti sull'autobus che conduce gli studenti del suo paese a Tonara e Sorgono per frequentare le scuole.

I giovani del paese, questa mattina, hanno messo in atto un'azione di protesta fermando l'unico pullman dell'Arst che avrebbe dovuto trasportarli presso gli istituti superiori del territorio. "Un solo pullman è insufficiente - spiegano - in tanti sono costretti a viaggiare a piedi, altri non possono proprio salire perché i mezzi sono carichi oltre ogni limite".

Gli studenti avevano chiesto l'intervento delle istituzioni interpellando il primo cittadino che spiega: "la situazione dei trasporti nella nostra comunità è disastrosa e non da oggi. Da subito mi sono impegnato per cercare di risolvere la situazione". Ma una soluzione ci sarebbe: "Gli uffici dell’Arst hanno dichiarato ufficialmente che da domani la tratta Desulo-Tonara-Sorgono avrà a disposizione un altro autobus per sopperire alla mancanza di posti".

"Ma ad essere sinceri - prosegue Littarru -, il problema che si trascina da decenni è un altro. Veniamo trattati come indiani e additati come rompiscatole sole perché rivendichiamo il sacrosanto diritto alla mobilità e soprattutto allo studio. Serve una presa di coscienza da parte della Regione, serve un piano dei trasporti che colleghi in maniera costante il nostro paese con Nuoro, Sorgono e Cagliari. Serve, e qui ci sarebbe da chiamare in causa anche le altre istituzioni, un piano serio per portare nei nostri paesi anche ragazzi che arrivino per frequentare l’istituto alberghiero che come ben sapete sta soffrendo".

"Per chiudere, se la Regione non si prendesse la briga di fare un piano per le zone interne e montane, non saremmo costretti a fare uno sciopero al giorno".