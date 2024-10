Gli agenti penitenziari del distretto sardo hanno proclamato lo stato di agitazione e si asterranno dalla mensa il 21 marzo per richiamare l'attenzione sulla carenza di personale e di fondi nelle carceri dell'Isola.

L'azione di protesta, hanno spiegato i rappresentanti sindacali del Sappe, Osapp, Uilpa, Sinappe, Uspp e Cgil-Fp, potrà sfociare anche in una manifestazione nei giorni successivi all'incontro previsto per il 23 marzo con il Provveditorato per tentare di risolvere la vertenza.

"Il personale di Polizia penitenziaria è chiamato a gestire detenuti di primo livello - hanno spiegato i sindacati - ed hanno diritto di lavorare in strutture efficienti, disporre di tutti gli strumenti necessari a garantire ordine, sicurezza e trattamento, espletando i propri incarichi con la dovuta serenità".

Fra i rilievi "l'irrazionale distribuzione" degli agenti in servizio nelle sezioni detentive, assieme alla "carenza di personale in tutti i ruoli", inoltre per l'avanzata età anagrafica e di servizio in tre anni vi sarà "una riduzione di circa il 50% del personale".

Le rivendicazioni interessano anche la "mancata applicazione dei protocolli riguardo alle rotazioni e avvicendamenti nei posti fissi, nei nuclei traduzioni, piantonamenti e nelle unità operative", mentre sono considerati "eccessivi i carichi di lavoro" con carenza di supporti logistici negli aeroporti, tribunali. Infine vi è "carenza di fondi per la manutenzione dei fabbricati e degli automezzi".