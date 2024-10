I reparti di otorinolaringoiatria e ortopedia dell'Ospedale "Paolo Dettori" di Tempio sono stati temporaneamente accentrati al reparto di chirurgia dalla direzione sanitaria della Asl.

Il motivo della temporanea chiusura sarebbe la carenza di personale, ma le organizzazioni sindacali non ci stanno e, sul piede di guerra contro i vertici Asl, denunciano: "Non si è mai tenuto conto della carenza di personale e ora all'improvviso vengono chiusi ben tre reparti per assicurare servizi che sono sempre stati garantiti".