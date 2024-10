I carabinieri della stazione di Cardedu hanno denunciato un 48enne del posto per furto aggravato di energia elettrica.

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione del proprietario di casa. A seguito di appostamenti e verifiche coadiuvati dai tecnici dell’Enel è emerso che dall’utenza della vittima c’era una ingente sottrazione di energia elettrica dovuta a un allaccio abusivo.

Le indagini hanno permesso di identificare il vicino di casa come responsabile del furto. Sono in corso ulteriori accertamenti per quantificare il danno arrecato al proprietario dell’abitazione.