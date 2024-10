Proseguono le ricerche del 57enne scomparso, da parte del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) nel Comune di Cardedu.

Dell’uomo si sono perse le tracce dalla sera del 23 maggio, in quanto non ha più fatto ritorno dopo essersi allontanato dal suo ovile verso il versante collinare di Perdu Pili per recuperare il bestiame.

Durante gli ultimi due giorni le ricerche sono andate avanti perlustrando i vari sentieri e percorsi maggiormente frequentati nella zona circostante l’ovile e verso il centro abitato. Inoltre, è stata ispezionata ulteriormente l’area verso la cresta di Perdu Pili fino al versante opposto.

Le operazioni di queste ultime due giornate sono proseguite insieme al personale dei Vigili del Fuoco, con i quali è stato concordato lo spostamento del Centro di Coordinamento in prossimità del Municipio di Cardedu.

Numerose le forze messe in campo dal Soccorso Alpino e Speleologico durante i 5 giorni di ricerca, iniziata lo scorso mercoledì 24 maggio: impegnati complessivamente 75 tecnici che, suddivisi in squadre insieme al personale del Soccorso Alpino della Guardia di finanza, dei Vigili del Fuoco e Barracelli, hanno perlustrato oltre 300 ettari di territorio.

Le squadre sono state coadiuvate anche dall’impiego dei droni, del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco, e delle unità cinofile. Per le ricerche sono stati impiegati anche gli elicotteri, rispettivamente quello dell’80° Centro SAR del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare, quello dei Vigili del Fuoco e della Polizia di Stato.

Con la conclusione della giornata odierna, in accordo con i Vigili del Fuoco, le ricerche verranno momentaneamente sospese fino al sopraggiungere di nuovi elementi.