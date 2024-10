Per cause in corso di accertamento, durante la mattinata odierna a Cardedu, un uomo è precipitato all’interno della fossa di un impianto monta carichi.

Il 74enne è stato tratto in salvo dai Vigili del Fuoco di Lanusei, prontamente intervenuti alle ore 09:15 in via Olbia.

L’uomo, che lamentava dolori agli arti inferiori, è stato così preso in cura dai sanitari del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso per il successivo trasporto all’ospedale.

Sul posto anche i Carabinieri di Jerzu.