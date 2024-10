Trenta lavoratori, dieci mense in tutta la Sardegna. Da oggi l’amministrazione penitenziaria distribuirà buono pasto anziché indire una gara per il servizio mense. Alla gara già fatta, ha partecipato solo la Marconi Group, la stessa contro cui i lavoratori hanno fatto tre giorni di sciopero perché non pagava gli stipendi e l’amministrazione ha rescisso il contratto

Stamane, al sit in di mobilitazione, la delegazione delle maestranze non è stata ricevuta da nessuno al provveditorato in viale Buoncammino, a Cagliari. Guardate la video intervista di Nella Milazzo, (Filcams-Cgil).

VIDEO