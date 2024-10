Una lettera delle sigle Sappe, Osapp, Uil-Pa Polizia Penitenziaria, PP, Sinappe, Cisl, Cnpp e Cgil inviata al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, Bernardo Petralia e al Provveditore della Sardegna, Maurizio Veneziano, con l’oggetto Sardegna, mancata consegna vestiario personale di Polizia Penitenziaria.

Ecco la missiva: “Facendo seguito alla precedente richiesta da parte delle scriventi Organizzazioni Sindacali – si legge - sollecitiamo un intervento urgentissimo per fare in modo che il vestiario assegnato al personale di Polizia Penitenziaria ed inspiegabilmente in giacenza presso il Sadav venga immediatamente spedito in regione. Attualmente un numero sempre piu’ elevato di personale è costretto ad utilizzare tute operative e divise logore fornendo un immagine di un Corpo di Polizia indecorosa ed indegna per usare eufemismi. Riteniamo sia inaccettabile che l’Amministrazione rimanga pertanto inerte davanti ad una simile situazione e chiediamo quindi un immediato intervento per fare in modo che il vestiario venga al piu’ presto spedito ed assegnato” – concludono i sindacati Sappe, Osapp, Uil-Pa Polizia Penitenziaria, PP, Sinappe, Cisl, Cnpp e Cgil.