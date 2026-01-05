“Il 2025 è stato un anno da dimenticare per le carceri sarde. Un vero e proprio disastro con un aumento esponenziale dei detenuti al 41bis”. È il giudizio di Maria Grazia Caligaris, presidente di Socialismo Diritti Riforme, associazione che ha redatto il resoconto annuale sulla situazione detentiva nell’Isola.

“Com'è noto ai 92 di Sassari-Bancali a breve si aggiungeranno gli altri 92 detenuti 41bis dislocati nel Padiglione di Cagliari-Uta – sottolinea Caligaris – stabilendo il massimo indice di presenza dei cittadini in regime di massima sicurezza in Italia”. Un numero destinato a superare quello delle 'Costarelle' dell’Aquila, dove sono reclusi circa 160 uomini e 12 donne al 41bis. Il primato negativo potrebbe crescere ancora di 15-20 unità con il completamento dei lavori a Badu ’e Carros, sezione destinata all’alta sicurezza. “Le prospettive di un carcere duro esclusivo riservato all'Istituto nuorese fanno addirittura ritenere, se le scelte saranno confermate, che possa ospitare nei prossimi mesi non meno di altri 40 ristretti sotto lo stretto controllo del Dap attraverso gli agenti del Gruppo operativo mobile”.

Il quadro non lascia spiragli neppure per il 2026. “Il sistema penitenziario sardo – osserva Caligaris – presenta ancora una volta un'immagine contrassegnata da molte ombre, con 2.583 ristretti per 2.374 posti”. A pesare sono soprattutto i circa 600 detenuti di Alta sicurezza presenti in cinque istituti e oltre 760 stranieri, in prevalenza extracomunitari. Attese deluse anche dopo l’arrivo del nuovo Provveditore regionale e dei nuovi vertici degli istituti: “Dobbiamo invece purtroppo registrare addirittura un arretramento”. Critiche anche al Ministero, definito un “leviatano” accentratore, e alla carenza di organico: mancano circa 200 agenti e 60 amministrativi.

Nel dettaglio, a Cagliari-Uta ci sono 738 detenuti (32 donne) per 561 posti; a Sassari-Bancali 578 ristretti (23 donne) per 458 posti, oltre ai 92 al 41bis. In difficoltà anche Tempio-Nuchis, Alghero, Massama-Oristano, Arbus, Lanusei e Isili, mentre a Mamone i numeri coincidono con la capienza.