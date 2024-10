Ancora aggressioni ai danni degli Agenti di Polizia Penitenziaria del carcere di Cagliari.

L’ennesimo grave episodio stanotte, da parte di un recluso ricoverato in ospedale, nel reparto di psichiatria, che ha aggredito un poliziotto attorcigliandogli un cavo elettrico attorno al collo, salvato grazie all’intervento dei colleghi.

Il segretario generale della Sardegna della Uil Michele Cireddu aveva già denunciato la grave situazione in cui gli Agenti sono costretti a svolgere servizio sia ai vertici dell’Amministrazione che al massimo rappresentante del Governo in provincia: “Abbiamo più volte denunciato le gravi difficoltà che continuano a determinare gravi rischi per la sicurezza dei nostri Poliziotti e per la sicurezza pubblica. Postazioni nelle corsie degli ospedali, detenuti ricoverati insieme ad altri pazienti, mancanza di spazi idonei negli aeroporti e nei tribunali, così è impossibile garantire il servizio.”

"Una situazione allucinante, tanto più grave se si considera che questa è l'ennesima aggressione che avviene proprio nell'ospedale cagliaritano - commenta Luca Fais, segretario regionale per la Sardegna del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria - il fatto è avvenuto stanotte verso mezzanotte e mezzo. L'agente è stato preso alle spalle e solo grazie all'intervento dell'altro collega in servizio, del personale medico e infermieristico, nonché della guardia giurata in servizio in quel reparto e dei colleghi, sopraggiunti sul posto per dare il cambio del fine turno, si è evitata una tragedia. Successivamente i colleghi hanno dovuto ricorre alle cure del caso nel vicino pronto soccorso, ai quali è stata assegnata una prognosi rispettivamente di 7 giorni e 5 giorni".