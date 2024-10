Si terrà domani 17 maggio, dalle 10.00 alle 13.00, davanti alla sede del Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria in viale Buoncammino 19 a Cagliari, si svolgerà il presidio dei lavoratori delle mense delle dieci carceri sarde organizzato dalla Filcams Cgil.

Come si legge in una nota, “Le ragioni della protesta sono legate alle incertezze sulla prosecuzione del servizio dopo la rescissione del contratto alla Marconi Group che, a partire da oggi, non gestirà più l’appalto a causa delle gravi inadempienze contrattuali denunciate da sindacati e lavoratori”.

L’auspicio dei Sindacati è quello di un incontro con i vertici dell’amministrazione penitenziaria per capire come intende gestire il servizio e il futuro degli trenta lavoratori.