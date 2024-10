In arrivo nelle carceri di Uta e Sassari quasi 200 detenuti in regime di 41 bis. Lo conferma il Dap che definisce le due carceri moderne e super sicure.

Il trasferimento dei boss di mafia e camorra sarà avviato non appena le strutture saranno pronte. L'annuncio è stato fatto "per esigenze di chiarezza e di verità storica dei fatti". La ricettività per le due carceri è di 92 posti ciascuna, i costi dei lavori sono 18,6 mln per Uta e 16,3 per Sassari.

Il deputato di Unidos Mauro Pili ha scritto al presidente della commissione antimafia Rosy Bindi per chiedere di convocare la bicamerale sul caso Sardegna acquisendo il parere anche del presidente della Regione Francesco Pigliaru, definendo Pili "intollerabile" e "scandaloso" il silenzio della Giunta regionale.