Nata oltre un anno fa, la “Parruccheria” della sezione femminile della Casa Circondariale di Cagliari-Uta, che si avvale della collaborazione gratuita di quattro parrucchiere, oltre che delle volontarie di Sdr, ripropone gli appuntamenti mensili con la cura della persona.

Lunedì 24 settembre infatti si terrà il primo appuntamento, dopo la pausa estiva di agosto, con taglio e piega gratuiti “serviti” da Francesca Piccioni, Claudia Saba, Alessia Nicole Logiudice e Michela Pretta. Con la Vice Presidente Elisa Montanari incontreranno le donne private della libertà le socie, Katia Rivano, Rina Salis Toxiri, Lisa Sole che si intratterranno con loro durante la mattinata. Lavatesta, specchi, pettini, spazzole, forbici professionali, piastre e phon nonché shampoo, balsamo, lacca e gli smalti per le unghie saranno impiegati per offrire una parentesi di femminilità a chi talvolta dietro le sbarre dimentica la propria identità.

“E’ sempre – afferma Elisa Montanari, vicepresidente di Socialismo Diritti Riforme – un’esperienza nuova e ricca di spunti di riflessione quella che propone il progetto ‘Benessere dentro e fuori’, promosso con la collaborazione del Centro Estetico “Dalle Ceneri della Fenice” e il supporto dell’Area Educativa dell’Istituto e del PRAP. Un’iniziativa che valorizza l’immagine femminile e promuove strategie per favorire la serena convivenza delle donne detenute. Attivare un percorso di più attenta e profonda conoscenza di sé e di scambio di esperienze in un momento in cui si allentano le tensioni e si ritorna alla normalità. Fondamentale la collaborazione con le Agenti Penitenziarie oltre che le Educatrici”.

Nel frattempo sono anche ripresi i colloqui settimanali che le socie Sdr tengono con i detenuti che ne fanno richiesta. Occasioni di scambio culturale e di più approfondita conoscenza delle problematiche che donne e uomini vivono durante il periodo della detenzione. (Nella foto della grafica, in alto a sinistra, Maria Grazia Caligaris - presidente di Socialismo, diritti riforme)