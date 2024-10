“La situazione all’interno dell’istituto oristanese è diventata a nostro avviso ormai insostenibile. Solo di recente abbiamo registrato tre aggressioni a danno degli

operatori in soli tre giorni e, nel recente passato, abbiamo denunciato altre aggressioni gravi che hanno determinato l’invio degli operatori aggrediti in luoghi esterni di cura”. Lo denuncia il segretario generale della Sardegna Michele Cireddu.

L’ultima di qualche giorno fa, quando un detenuto di origine pugliese ha aggredito un poliziotto penitenziario e lo ha percosso brutalmente dopo averlo spintonato.

“Siamo estremamente preoccupati – spiega - per quanto sta avvenendo in istituto e crediamo che oltre alla sicurezza dei lavoratori e dell’Istituto stesso, sia a rischio anche la sicurezza pubblica. Quest’ultima affermazione viene avvalorata dalla similitudine in termini di emergenza con il carcere di Nuoro, dove è ormai arcinoto il grave evento critico che ha visto protagonista il capo di un’associazione mafiosa pugliese, tutt’ora latitante”.

Cireddu scrive dunque al Prefetto di Oristano per chiedere un incontro: “Siamo estremamente preoccupati perché ormai il personale vive una situazione di tensione e percepisce la sensazione di abbandono da parte delle Istituzioni. Alla luce di quanto sopra esposto, chiediamo una sua convocazione per analizzare la grave situazione in cui versa l’istituto al fine di cercare delle possibili soluzioni per porre fine a questa estrema emergenza”.