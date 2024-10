Il consigliere regionale del Pd e presidente della prima commissione Salvatore Corrias interviene ancora una volta sulle sorti future del carcere di Lanusei, scrivendo una lettera al ministro della Giustizia, Carlo Nordio.

“Già tempo fa si era parlato del passaggio della casa circondariale al Dipartimento che si occupa di giustizia minorile ma, a seguito di un sopralluogo degli organi ministeriali, la sede di Lanusei non era stata ritenuta idonea, sotto il profilo della sicurezza e degli spazi, a ospitare minorenni. La notizia dell’imminente arrivo nella struttura di detenuti minorenni ha riportato la questione alla ribalta e i sindacati che rappresentano la polizia penitenziaria, insieme alle comunità del territorio, manifestano la loro apprensione per il futuro del presidio, ritenendo che la conclamata inadeguatezza possa, in realtà, essere preludio alla chiusura della struttura e, conseguentemente, possa far venir meno l’operatività dello stesso Tribunale lanuseino, nonostante le rassicurazioni già fornite dagli uffici ministeriali” scrive Corrias nella lettera.

Il consigliere regionale chiede pertanto “che ogni decisione assunta nella direzione di trasformare il “San Daniele” in struttura per minori, possa essere rivista e che il carcere possa essere invece potenziato quale struttura per ospitare detenuti maggiorenni, anche al fine di garantire la conservazione del Tribunale, perché è evidente che l’eventuale drastica riduzione dei presidi dello Stato, come già rappresentato nelle altre mie precedenti note, non può che nuocere a un territorio che si appresta a ridiventare Provincia ma è fortemente provato dalla carenza di servizi, penalizzato da un sistema viario e di trasporto disagevole, minato da un costante calo demografico.”.