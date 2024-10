Nell’ambito delle attività di contrasto e repressione degli illeciti a tutela dell’ambiente e della salute umana, i Finanzieri della Tenenza di Muravera e della Sezione Aerea di Elmas hanno individuato un terreno nell’area di Muravera su cui erano stoccati materiali qualificabili come rifiuti speciali.

Grazie all’impiego di sofisticati sensori installati a bordo degli elicotteri delle Fiamme Gialle, i militari della Guardia di Finanza hanno mappato una parte del territorio della Provincia di Cagliari ed individuato aree a rischio “inquinamento”. Trasferita l’informazione alla componente territoriale, i Finanzieri hanno proceduto ad un controllo nei confronti delle due società, operanti nel settore del commercio, riparazione auto e cantiere nautico, proprietarie di uno dei terreni individuati.

Nel corso dell’operazione i militari del Corpo, a conferma dei sospetti per cui si erano attivati, avrebbero rinvenuto all’interno dell’area, stoccati su una superficie di oltre 6.000 mq., ben 92 natanti, un container con all’interno 62 pneumatici fuori uso, 14 auto (e carcasse di auto) in cui erano presenti ancora all’interno motori, batterie e liquidi vari (olio motore, liquido impianto frenante, ecc.).

Le auto, i natanti e gli pneumatici nelle condizioni in cui sono stati rinvenuti, integravano, secondo uno speditivo esame, le caratteristiche previste dal T.U.A. (testo unico ambientale, di cui al D.Lgs. n. 152/2006) per essere qualificati “rifiuti speciali - pericolosi e non pericolosi”, mentre il terreno non è risultato avere alcun sistema di impermeabilizzazione e di drenaggio dei liquidi inquinanti.

Per questo motivo, l’area e tutti i rifiuti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro penale probatorio per violazione del testo unico ambientale, mentre i responsabili sono stati denunciati a piede libero alla competente autorità giudiziaria. L’operazione si inquadra in un più ampio quadro di intensificazione delle attività di polizia ambientale disposte dalla Guardia di Finanza di Cagliari a tutela del paesaggio e conferma l’impegno quotidiano delle Fiamme Gialle nel territorio a tutela della legalità sotto ogni veste.