Proseguono anche questa mattina, come ormai da due settimane, i rialzi dei prezzi dei carburanti.

Le medie ponderate nazionali tra le diverse compagnie in modalità servito salgono a 1,813 euro/litro per la verde (+0,1 centesimi) e a 1,746 euro/litro per il diesel (+0,1 centesimi).

Sempre invariati i prezzi del Gpl (0,811 euro/litro) e del metano (0,991 euro/kg).

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, oggi hanno messo mano ai listini IP (+0,5 centesimi sulla benzina) e Q8 (+1 cent su entrambi i prodotti).

I prezzi registrati dalla Staffetta sono in modalità servito e calcolati sulla base di molteplici rilevazioni e al netto di differenziali e sconti (fiscali, geografici, di qualità, di orario di apertura, self pre e post pay, ecc.).