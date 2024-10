Qualche bicchiere di troppo e giù le botte per due donne che erano con lui. Il fatto è accaduto ieri a Carbonia, davanti agli occhi di alcuni passanti che alla vista dell’uomo che si scagliava contro le due giovani, di nazionalità polacca, hanno chiamato subito i carabinieri.

Giunti tempestivamente sul posto, i militari si sono trovati di fronte all’aggressore in evidente stato di ebbrezza, mentre una ragazza era sdraiata priva di sensi e l’altra sanguinante. L’uomo, Alberto Corda, 34 anni, di Assemini, ha reagito con violenza nei confronti dei carabinieri che tentavano di bloccarlo. Dovrà rispondere anche di resistenza a pubblico ufficiale.

Il test dell’etilometro, cui Corda è stato subito sottoposto, ha evidenziato valori superiori al massimo consentito. Le due donne, in condizioni comunque non preoccupanti, sono state accompagnate al vicino ospedale per le cure del caso. Per l’uomo, trattenuto in stato di fermo, si aprono le porte del processo per direttissima.