Ieri notte, a Carbonia, i carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni serra salvatore, un pensionato 67enne, del luogo.

A dare l’allarme, alle 22.00, la figlia della donna.

Giunti sul posto i militari hanno trovato l’uomo seduto, in evidente stato di ebbrezza alcolica, intento a guardare la scena e riferiva ai carabinieri che la moglie era caduta da sola.

Serra è stato portato in caserma per gli accertamenti di rito e sottoposto al test con etilometro: risultava avere un tasso alcolico superiore di 3 volte il massimo consentito.

La donna, invece è stata soccorsa dal personale del 118 è trasportata al pronto soccorso, dove le sono stati assegnati 10 giorni per vari traumi e veniva trattenuta in ospedale per ulteriori accertamenti.

Ai carabinieri la donna ha riferito che era da anni che subiva i maltrattamenti da parte del marito e che poco prima era stata spintonata e poi fatta cadere a terra, dove era stata colpita con dei calci, tanto che aveva dovuto chiedere, tramite la figlia, aiuto ai carabinieri.

La donna ha denunciato il marito e i militari hanno arrestato Serra e si trova ora nel carcere di Buoncammino.