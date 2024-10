Ieri a Carbonia, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia, a conclusione di alcuni accertamenti investigativi, hanno denunciato alla Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari, un 40enne operaio del posto per guida in stato di ebbrezza alcolica.

Come riferito dai militari, l’uomo, nella mattinata del 6 agosto, ha perso il controllo della propria auto, un’Audi A5, in via Deffenu andando a collidere contro tre vetture parcheggiate. Sottoposto dai carabinieri all’alcol test, il 40enne è risultato avere un tasso alcolico pari a 1,45 g/l. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone.

Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.