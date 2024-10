In Sardegna

Aveva acquistato sul sito internet “www.telephonesas.eu/il-negozio” un cellulare "Samsung Galaxy, rigenerato, pagato 259 euro. A distanza di alcuni mesi, però, l'acquirente non ha ricevuto il telefono e così si è rivolto ai carabinieri i quali, a seguito degli accertamenti fatti in Campania, hanno identificato l'autore dell'inganno: F.C. 28enne commerciante di Castellamare di Stabia. L'uomo, deferito per truffa dai militari, mediante raggiro aveva ricevuto sul proprio conto corrente i soldi ed era poi sparito.