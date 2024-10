La scorsa notte, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Carbonia, hanno sorpreso a circolare oltre orario un 43enne di San Giovanni Suergiu, disoccupato. Richiesto il motivo della violazione del divieto di circolazione, non avrebbe saputo fornire giustificazioni plausibili.

Sottoposto a perquisizione personale, l'uomo sarebbe stato altresì trovato in possesso di un coltello a serramanico (di genere proibito), occultato nella tasca del pantalone.

Per tali motivi è scattata la sanzione da 400 euro per violazione del divieto di uscita notturna, nonché la denuncia penale in stato di libertà per il reato di porto di armi ed oggetti atti ad offendere.