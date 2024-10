Stanotte all'1,30 circa, a Carbonia, i carabinieri della Stazione di Nuxis, durante un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori in città, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 26enne disoccupato del luogo, già in passato destinatario di altre denunce, indiziato del reato di tentato furto aggravato.

Alle precedenti ore 1,15 circa, i militari operanti, transitando in via Gramsci, avrebbero infatti sorpreso il giovane che, armato di spranga, batteva ripetutamente una macchinetta automatica per alimenti e bevande ubicata all'interno dell'esercizio commerciale "Ostro Tek Sas", di proprietà di un 55enne di Portoscuso.

L’uomo, immediatamente bloccato dai militari operanti e tratto in arresto, è stato condotto in caserma e al termine della redazione degli atti che documentano quanto accaduto, tradotto presso il proprio domicilio in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo che si terrà nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.